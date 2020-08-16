Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın

DHA

Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDINLI eski savaş muhabiri Hüseyin Orman (56), yaşadığı Bosna Hersek'te, hastanede 17 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Orman, paylaştığı videoda, "Kalabalık yerlere gitmeyin hatta maskesiz asla ve asla dışarı çıkmayın; çünkü bu hastalığın şu anda ilacı yok" dedi.
Memleketi Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden 1994 yılında savaş muhabiri olarak Bosna Hersek'e giden Hüseyin Orman, savaş sonrası yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle gazeteciliği bırakıp, dönercilik yapmaya başladı. Döner satışı yapılan dükkanı işlettikten bir süre sonra emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Orman'a yüksek ateş, halsizlik, öksürük şikayetleriyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi koyuldu. Hastanede 17 gün tedavi gören Hüseyin Orman, bugün sağlığına kavuştuğunu öğrendi. Taburcu olacağını duyunca büyük sevinç yaşayan Orman, video çekip, Facebook sayfasından yayınlayarak, özellikle kronik hastalığı olan kişileri koronavirüse karşı uyarıp, maskesiz dışarı çıkılmaması ve kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda tavsiyede bulundu.
'SİZE DOST TAVSİYESİ, ÇOK DİKKAT EDİN'
Hüseyin Orman, paylaştığı videoda şunları söyledi: 
"Bugün adeta yeniden doğmuş gibiyim. Sabah hemşireler, 'Taburcu olacaksın' dediğinde dünyalar benim oldu. İnşallah bu hastalığı yenmişimdir. Yaşadığım bu acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hastalığı nereden, nasıl kaptığımı bilmiyorum. İlk önce yorgunluk belirtileri, grip ve öksürük belirtileri başladı. Şüphelenip, doktora gittim. Doktorlar, 'Aspirin iç, dinlen, geçer' dediler. Ben de günde 3 defa ilaç içmeye başladım. Bunun yanında enerji içecekleri içtim. Ancak çok güç kaybetmeye başladım. İkinci günden sonra hiçbir şey yiyemez oldum. Hiçbir şeyden tat almamaya başladım. Oturmakta bile yorulur duruma geldim. 1 hafta sonra tekrar doktora gittim. Yapılan muayene sonrasında doktor koronavirüs merkezini aradı. Oraya gittiğimde sandalyeye bile oturamıyordum. Hastaneye yatırmak istediler, kabul etmedim. Test yaptılar ve 1 gün sonra testimin pozitif çıktığı haberi geldi. 1 saat içinde ambulans eve geldi. Beni hastaneye götürüp, yatırdılar. 17 gündür hastanedeyim." 
Çok kötü bir dönem geçirdiğini dile getiren Orman, şöyle devam etti:
"Hastanede hemen benim yan tarafımda yatan bir hasta vefat etti. Benden size dost tavsiyesi; çok dikkat edin ve kronik hastası olanlar ise 100 defa daha fazla dikkat etsin. Normal insanlar taşıyıcı olabiliyor. Kalabalık yerlere gitmeyin, maskesiz asla ve asla dışarı çıkmayın; çünkü bu hastalığın şu anda bir ilacı yok. Grip ilaçlarıyla tedavi ediliyor. Belirli bir yaştan sonra her gün mutlaka C vitamini takviyesi alın. Kendinizi koruyun, bu hastalığın ne olduğu belli değil. Böyle bir hastalık daha önce hiç görmedim. Buraya geldiğimde ilk 10 gün sürekli oksijen takıldı. Burada çalışanlar da sürekli hastaların moralini yüksek tutuyorlar. Benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. 'Böyle bir şey yoktur, olmaz ya' falan gibi umursamazlık yapmayın. İlk gün gelip, bu testi yaptırsaydım bu hastalığı daha hafif atlatacaktım. Çok şükür, şu an yaşıyorum. Benim başıma geldi, inşallah hiçbir şekilde sizin başınıza gelmesin." DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-08-16 14:23:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ertelendi
YEREL HABERLER Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ...
Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 ...
Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık Müdürlüğü el koydu
YEREL HABERLER Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık ...
Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sarıkemer'de çıkan orman yangınına müdahale
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sarıkemer'de çıkan ...
Koçarlılı muhtarlardan Başkan Nedim Kaplan’a teşekkür
YEREL HABERLER Koçarlılı muhtarlardan Başkan Nedim Kaplan’a teşekkür
Aydın ve Muğla’da bu yıl 865 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Aydın ve Muğla’da bu yıl 865 hektar alan yandı
AFAD İl Müdürü Harman; "Afetlere hazırlık birinci görevimiz olmalı”
YEREL HABERLER AFAD İl Müdürü Harman; "Afetlere hazırlık birinci ...
Sanal Fuarda Rektör Aldemir öğrencileri Aydın'a davet etti
YEREL HABERLER Sanal Fuarda Rektör Aldemir öğrencileri Aydın'a davet ...
Gurbetçiler vatan hasretini şiirle gidermeye çalışıyor İngiltere’deki bir müzayede Atatürk’ün tabancasını alan Türker, gurbetçilerin vatanda hasretini gidermeye çalışıyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler vatan hasretini şiirle gidermeye ...
Kaybettiği para çöp kamyonundan çıktı Yanlışlıkla çöp bidonuna atılan para, Söke’de çöp kamyonunu boşalttırdı Kızının nişanı için ayırdığı parasına kavuşan Ahmet Çetinkaya, Söke Belediyesine duacı
YEREL HABERLER Kaybettiği para çöp kamyonundan çıktı Yanlışlıkla çöp ...
Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı
Nazilli Belediyespor'da Berkay imzaladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Berkay imzaladı
Kuşadası’nda sokak hayvanları için mamamatikler hizmete girdi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokak hayvanları için mamamatikler ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs şoförlerine maske desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs şoförlerine ...
MHP Aydın’da kongre takvimi belli oldu
YEREL HABERLER MHP Aydın’da kongre takvimi belli oldu
10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'ya gönderiyor
YEREL HABERLER 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları Avrupa'ya ...
Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı
YEREL HABERLER Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı
Çine'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Çine'de trafik kazası: 6 yaralı
Kuşadası’nda silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X