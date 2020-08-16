Kuşadası’nda biri bin yıllık iki anıt ağaç bulundu

Kuşadası'nda biri bin yıllık olmak üzere iki anıt ağaç tespit edildi. Ağaçların bulunduğu bölgede inceleme yapan uzmanlar, bin yıllık zeytin ağacı ile yaşı henüz tespit edilemeyen armut ağacının korunmaya alınması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan ve ziraat mühendisliği bölümünde okuyan Burçak ve Ekin Çıkıkçı isimli iki kardeş, zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda iki değerli ağaç tespit ettiklerini belirterek, bu konudaki çalışmalarıyla bilinen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) başvurarak, araştırma yapılmasını istedi. Kuşadası’ndaki anıt ağaçlar üzerine çalışmalar yapan ve bu çalışmalarını kitaplaştıran EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, EKODOSD yöneticileriyle birlikte söz konusu iki ağacın bulunduğu arazide inceleme yaptı. Yapılan araştırma sonucu, biri bin yıllık olmak üzere iki adet anıt ağaç tespit edildi.

Yapılan incelemeyi değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Gemlik zeytinlerinden oluşan bahçenin sınırındaki Memecik türü zeytinlere hiç dokunulmadığı, hatta arazi sahibi tarafından bakımlarının da iyi yapıldığı, genelde yaşlı ağaçların bulunduğu sınırdaki zeytinlerden birinin oldukça yaşlı olduğu görüldü. Tahminen Bin yaşın üstünde olduğu düşünülen zeytin ağacının, geçtiğimiz aylarda anıt ağaç yapılan 1755 ve 1022 yaşlarındaki ağaçlara yakın bir alanda bulunmasından, bölgede antik dönemlerde zeytin tarımının yoğun yapıldığı anlaşılmaktadır. Çevresindeki arkeolojik kalıntılar da bunu göstermektedir. Özellikle özgün bir kliması bulunan verimli topraklara sahip Değirmendere bölgesinde, çoğu kesilmiş olsa da hala buna benzer ağaçların bulunduğunu tahmin etmekteyiz. Bu konuda araştırmalarımız devam edecektir. Bu bölgedeki ağaçların folifenol değerinin yüksek çıkması ve hemen her yıl dünya birinciliğini alması tesadüf değildir. Geçmişte sadece 10 yıllık bir süreç içinde kaybedilen 615 bin adet zeytin ağacını unutmadan, yeter ki kalan zeytinlerimizi koruyabilelim. Asırlardır ayakta kalan ve meyvesini vermeye devam eden tarihin bu sessiz tanıklarını, çocuklarımıza gösterelim ve zeytin ağaçlarının korunmasını teşvik edelim" dedi.

İnceleme yapılan ikinci armut ağacıyla ilgile de bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İnceleme yaptığımız ikinci ağaç ise bir armut ağacıydı. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat tarafından yaş tespit çalışmaları yapılan armut ağacının yaşı önümüzdeki günlerde belli olacak. Hala meyvesini vermeye devam eden ağacın, bölgede şimdiye kadar görülen armut ağaçları içinde en büyüğü olduğu söylenebilir. Ağacın bulunduğu alana birkaç zeytin dikilebilecek olmasına rağmen, Çıkıkçı ailesi tarafından armudun kesilmediği, bunun nedeninin de, hoş kokulu armutlardan hem kendilerinin yediğini, hem yaban hayvanlarının ve kuşların buradan beslendiğini bu nedenle ağacı koruduklarını söylediler. Bunlar Kuşadası’nın doğal miraslarıdır. Daha da çok olduklarına inanıyoruz. Çıkıkçı ailesi gibi duyarlı insanların bu tür değerlerimize sahip çıkmalarının örnek oluşturacağını inanıyor ve kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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