Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın villasına imar cezası

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın Kuşadası Türkmen Mahallesi’ndeki lüks villasının havuz dahil bazı bölümlerinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Villada belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından belediye encümeni tarafından 5 bin 851 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın en değerli bölgelerinden Türkmen Mahallesi'nde bulunan eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın eşi Nil Kayalı adına kayıtlı deniz manzaralı villada şikayet üzerine Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu Özer Kayalı’nın ailesiyle birlikte oturduğu eşi Nil Kayalı adına kayıtlı villada ruhsat ve projeye aykırı kaçak bölümler tespit edildi. Yapı Müdürlüğü’nün tespitini inceleyen Kuşadası Belediyesi encümeni tarafından, Nil Kayalı adına kayıtlı taşınmazın onaylı mimari projesinde vaziyet planına aykırı olarak 11.30x3.30 metre havuzun başkasına ait farklı bir yere yapıldığı ve ayrıca villanın ruhsatında belirtilen şartlar dışında projesine aykırı eklentiler içerdiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. Belediye encümeni, 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri hükmünce düzenlenen yapı tatil zaptı doğrultusunda villanın sahibi Nil Kayalı’ya 5 bin 851 TL para cezası verilmesine karar verdi.

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