Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak isteyenler için kampanya

Merkezi Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve ülke genelindeki tüm illerin yanı sıra yurt dışında da 146 ülkeye İhracatı bulunan Uğur Soğutma, yılın her mevsimi taze sebze ve meyve tüketmek isteyenler için kampanyalarını uzattı. Sebze ve meyvelerin en bol ve en uygun fiyatlı olduğu bu dönemde kışlık yiyeceğini saklamak isteyenler için devam ettirilen kampanyadan ihtiyacı olan herkesin faydalanması istendi.

Kadının çalışma hayatındaki yerinin önem kazanması ve ekonomiye katkısı arttıkça gıda ve besinlerin uzun süre ilk günkü tazeliklerini kaybetmeden depolamak için artık daha modern ve pratik yöntemler de tercih edilmeye başlandı. İnsanların klasik köy evlerinden apartman yaşantısına yönelmesi ile birlikte geleneksel kış hazırlıkları yanında artık taze taze saklanılarak da yapılmaya başlandığını belirten Uğur Soğutma yetkilileri, kış hazırlığı yapmak isteyenler için devam eden kampanyalarını sürdürdüklerini belirttiler.

Meyve ve sebzelerin lezzetini ilk günkü gibi koruyan Uğur Derin Dondurucular sayesinde pek çok kişinin aylar sonra bile turfanda sezonunu yaşayabildiğini belirten Uğur Soğutma Yetkilileri, “Korona virüs döneminde derin dondurucuların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Pek çok kişi haftalarca evden çıkmadan yazdan sakladığı sebze ve meyvelerle sofralarını süsledi. Bu yıl da mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri ilk günkü tazeliği ile saklamak isteyenler için indirim kampanyalarımızı ve ev tipi ürünlerimizdeki ücretsiz 7 yıl garanti fırsatını devam ettirme kararı aldık. Kampanyalarımızdan ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatından faydalanmak isteyenler Uğur yetkili bayilerinden veya www.ugur.com.tr adresinden alışverişlerini yapabilirler” diyerek kampanya ile mevsimindeki tatları yılın diğer günlerinde de tatmak isteyenlere destek vermeye çalıştıklarını belirttiler.

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