Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak isteyenler için kampanya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak isteyenler için kampanya

İHA

Merkezi Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve ülke genelindeki tüm illerin yanı sıra yurt dışında da 146 ülkeye İhracatı bulunan Uğur Soğutma, yılın her mevsimi taze sebze ve meyve tüketmek isteyenler için kampanyalarını uzattı. Sebze ve meyvelerin en bol ve en uygun fiyatlı olduğu bu dönemde kışlık yiyeceğini saklamak isteyenler için devam ettirilen kampanyadan ihtiyacı olan herkesin faydalanması istendi.

Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak isteyenler için kampanya

Merkezi Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve ülke genelindeki tüm illerin yanı sıra yurt dışında da 146 ülkeye İhracatı bulunan Uğur Soğutma, yılın her mevsimi taze sebze ve meyve tüketmek isteyenler için kampanyalarını uzattı. Sebze ve meyvelerin en bol ve en uygun fiyatlı olduğu bu dönemde kışlık yiyeceğini saklamak isteyenler için devam ettirilen kampanyadan ihtiyacı olan herkesin faydalanması istendi.
Kadının çalışma hayatındaki yerinin önem kazanması ve ekonomiye katkısı arttıkça gıda ve besinlerin uzun süre ilk günkü tazeliklerini kaybetmeden depolamak için artık daha modern ve pratik yöntemler de tercih edilmeye başlandı. İnsanların klasik köy evlerinden apartman yaşantısına yönelmesi ile birlikte geleneksel kış hazırlıkları yanında artık taze taze saklanılarak da yapılmaya başlandığını belirten Uğur Soğutma yetkilileri, kış hazırlığı yapmak isteyenler için devam eden kampanyalarını sürdürdüklerini belirttiler.
Meyve ve sebzelerin lezzetini ilk günkü gibi koruyan Uğur Derin Dondurucular sayesinde pek çok kişinin aylar sonra bile turfanda sezonunu yaşayabildiğini belirten Uğur Soğutma Yetkilileri, “Korona virüs döneminde derin dondurucuların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Pek çok kişi haftalarca evden çıkmadan yazdan sakladığı sebze ve meyvelerle sofralarını süsledi. Bu yıl da mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri ilk günkü tazeliği ile saklamak isteyenler için indirim kampanyalarımızı ve ev tipi ürünlerimizdeki ücretsiz 7 yıl garanti fırsatını devam ettirme kararı aldık. Kampanyalarımızdan ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatından faydalanmak isteyenler Uğur yetkili bayilerinden veya www.ugur.com.tr adresinden alışverişlerini yapabilirler” diyerek kampanya ile mevsimindeki tatları yılın diğer günlerinde de tatmak isteyenlere destek vermeye çalıştıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacasu’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Karacasu’da korona virüs denetimi
Aydın Valisi Aksoy’dan Karpuzlu ziyareti
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’dan Karpuzlu ziyareti
Türkiye’de 5 yılda 685 bin çift boşandı Son bir yılda boşanma oranları yüzde 8 arttı
YEREL HABERLER Türkiye’de 5 yılda 685 bin çift boşandı Son bir yılda ...
Aydın’da incir üreticisinin depolama sorunu sona eriyor Başkan Fevzi Çondur, “1800 ton kapasiteli soğuk hava depomuz bu sezon faaliyete geçiyor”
YEREL HABERLER Aydın’da incir üreticisinin depolama sorunu sona ...
Aydın’da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Alinda’da ilk kez yazıtlı mezar odası bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da bilim dünyasını heyecanlandıran ...
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın villasına imar cezası
YEREL HABERLER Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın ...
Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı Korona virüs hastası Aydın Yaşar, “Allah düşmanıma dahi bu hastalığı vermesin”
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını ...
Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun ...
Kuşadası, sevilen yazar Buket Uzuner’i ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası, sevilen yazar Buket Uzuner’i ağırladı
Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü ...
Aydın’da otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 kadın yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da bıçaklı kavga: 1 kadın yaralandı
Kuşadası’nda biri bin yıllık iki anıt ağaç bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda biri bin yıllık iki anıt ağaç bulundu
Aydın’da bir otelde 'siyanür' paniği Polis ve savcılık genç bir kadının ölü bulunduğu otelde çalışma başlattı
YEREL HABERLER Aydın’da bir otelde 'siyanür' paniği Polis ve ...
Türkiye’nin kalemleri Kuşadası’nda buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin kalemleri Kuşadası’nda buluştu
Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa ...
Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ertelendi
YEREL HABERLER Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ...
Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 ...
Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık Müdürlüğü el koydu
YEREL HABERLER Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık ...
Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X