Aydın Valisi Aksoy’dan Karpuzlu ziyareti

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’ın Karpuzlu ilçesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın’a atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da ilçe ziyaretleri yapmaya devam ediyor. Karpuzlu ilçesini ziyaret eden Vali Aksoy ilk olarak Karpuzlu Kaymakamlığı’nda Ekrem Ender Ergün’den ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. Ardından Karpuzlu Belediyesi’ne geçen Vali Aksoy Belediye Başkanı Hilmi Dönmez’den de belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Aksoy Kaymakam Ergün ve Belediye Başkanı Dönmez’e çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ilçeden ayrıldı.



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