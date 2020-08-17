Nazilli Belediyespor'da Şermet iddiası

Kapalı Maraş nerede, neden kapalı?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor'da Yavuz İncedal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Hasan Şermet ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Muğlaspor'a 3. Lig'de Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarı final maçında takımının başında yer alamamış, Muğla ekibi de Somaspor'a elenip finale çıkamamıştı.

Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan siyah-beyazlıların, daha önce Kızılcabölükspor'da da Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki teknik patrona teklif sunduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-17 12:35:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.