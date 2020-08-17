Bodrum’da sokaklar tekrar tekrar kazılmasın diye Belediye’den sevindiren karar

Bodrum’da belediye tarafından yapılan üst yapı çalışmaları ilgili kurumların altyapı çalışmalarını tamamlanması ile yapılacak. Bu sistemle hem vatandaşın tekrar tekrar kazı nedeniyle rahatsız edilmediği hem de kaynakların daha verimli kullanıldığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve geldiği günden bu yana söylediği, "Geçici çözümlerle günü kurtarmak değil, Bodrum’un sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istiyoruz" mottosuyla yola çıkan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları tüm çalışmalarda ilgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanmayan sokak ve caddelerde üstyapı çalışması gerçekleştirmiyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda ise baştan aşağı yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, kalıcı çözümlerle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana ilçe merkezinde gerçekleşen çalışmalarda Bodrum Menekşe Sokak, Tepecik Mahallesi, Osman Kızıldereli Sokak, Eskiçeşme Mahallesi, Suat Kaya Sokak, Şapel Sokakta altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamalandığı belirtildi.

Umurça Mahallesi’nde Bardaklar ile Alaiyeli Galip Efendi sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler, ilgili kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla her iki sokakta yağmur suyu hattı çalışmasını tamamladı. Yol tesviye ve sıkıştırma çalışmalarını da tamamlayan ekipler, kilit parke taş çalışmasına başladı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Eskiçeşme Mahallesi Şafak Sokak’ta yol söküm, tesviye ve yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Bardakçı mevkii Şapel Sokak ve Çırkan Mahallesi genelinde de ilgili kurumlarca alt yapı çalışmaları devam ederken, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanacak.

Bitez, Ortakent Küçükbük, Gündoğan, Yalıkavak ve Mumcular Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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