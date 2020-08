Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti

Murat GÜRKAN Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 25 yaşındaki futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö., babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Pamukörenspor'da forma giyen aynı zamanda yardımcı antrenör olan Burak Can Ö.'nün babasına ait Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi'ndeki, 2 katlı binanın altındaki su tesisatçısı ve hırdavat malzemeleri satışı yapılan dükkandan saat 09.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese giden ekipler, Burak Can Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Burak Can Ö.'nün babasının ruhsatlı tabancasını başına dayayarak ateşleyip, intihar ettiği belirlendi.

Burak Can Ö.'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, Burak Can Ö.'nün intihar nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Murat GÜRKAN Bahattin ALBAYRAK

2020-08-17 16:33:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.