Didim’de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takibe aldıkları 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucu Çamlık Mahallesi’nde yapılan operasyon ile A.Y, Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli 5 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.Y isimli şahsın yapılan ev ve üst aramasında daralı 156,02 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 TL ele geçirildi.

A.Y isimli şahıs ile ilgili devam eden araştırmalar da şahsa il dışından uyuşturucu getireceği yönünde alınan istihbari bilgi kapsamında M.D isimli şahıs da takibe alınıp yakalandı. M.D.’nin üzerinden 16.84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı M.D. ise adli kontrol suretiyle serbest bırakıldı.

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