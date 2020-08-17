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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın AFAD’dan anlamlı etkinlik “Afet çantan hazır mı?”

İHA

17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde AFAD koordinesinde düzenlenen etkinlikte deprem çantasının önemine dikkat çekilirken, vatandaşlar afet bilinci konusunda bilgilendirildi.

Aydın AFAD’dan anlamlı etkinlik “Afet çantan hazır mı?”

17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesinde AFAD koordinesinde düzenlenen etkinlikte deprem çantasının önemine dikkat çekilirken, vatandaşlar afet bilinci konusunda bilgilendirildi.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yıldönümü dolayısıyla Afetlere Hazırlık Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen “Afet çantan hazır mı?” temalı etkinlikte vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı. Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında 2 gün sürecek olan etkinlik alanını ziyaret eden Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, afet çantasının önemine dikkat çekti.

“Her evde afet çantası bulunmalı”
Etkinlik alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Yardımcısı Günay, her evde deprem çantasının bulunması gerektiğine dikkat çekerek “Hatırlarsanız 1999 Marmara depreminde binlerce bina yıkıldı. Aydın’da bir deprem kuşağında yer alıyor. Bu sebeple afet çantası çok büyük önem taşıyor ve artık bu çantanın her evde bulunması gerekiyor. Olası bir deprem anında enkazın altında bu çantaya ulaştıysanız temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Bunların asıl önemini depremde çaresiz kaldığınızda anlarsınız” dedi.

“Gönüllülerimizi arttırmalıyız”
Aydın’da AFAD gönüllülerinin sayısının arttırılması gerektiğine de dikkat çeken Vali Yardımcısı Günay; “Biz edevlet üzerinden AFAD gönüllü başvurularını alıyoruz. Aydın’da 498 tane AFAD gönüllüsü var, bu sayının binlerce olması gerekiyor. Bu gönüllüleri de kendi AFAD çalışanlarımızın olduğu gibi arama kurtarmada da çalışacak bir nitelikte olmaları için yetiştiriyoruz. AFAD Gönüllüsü olmak isteyen 1865 yaş arası tüm vatandaşlarımız edevlet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

“Bizim her gönüllüye ihtiyacımız var”
AFAD Gönüllülerine her zaman ihtiyaçları olduğunu belirten Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman; “AFAD Gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlarımız, gönüllülük hareketi olduğu için edevlet üzerinden kendi istekleri ile bizlere başvuru yapmaları gerekiyor. 60 yaşındaki bir gönüllünün neye yardım edebileceğini düşünebilirsiniz fakat bilindiği üzere bizim Afet Müdahale Planımız var ve bu grupta bizim herkese ihtiyacımız var. Kısacası Afet Müdahale Planımızda bizim bütün gönüllülerimize ihtiyacımız vardır. Allah’ın bu günleri göstermemesi en büyük temennimiz ama hazırlıklarımızı da yapıyoruz” dedi.

Aydın Afet İl Müdürlüğü olarak il genelindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Harman; “Aydın’da, Afet Öncesine Hazırlık konusunda 200 bine yakın Temel Afet Bilinci eğitimi verdik. Okullara, STK’lara, kamu kurumlarına ve bizden talep eden tüm özel sektörlere bu eğitimleri veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bilindiği üzere afet bölgesinde yaşıyoruz. Aydın, afetler açısından risk oranı yüksek bir şehir. Hem deprem, hem heyelan hem de meteorolojik afetlerle karşı karşıyayız. Bunun için hazırlık aşamalarında risk azaltmaya yönelik çalışmalarımız var. Afete maruz kalabilecek bölge ve alanlarımızı tespit ettik. Aynı zamanda mülteciler konusunda AFAD Başkanlığımızın verdiği görevlerimiz var. Toplam 62 personelimiz ve akreditasyonda bizlere bağlı olan diğer STK’larımız ile Aydın’a hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte AFAD ve Kızılay Gönüllüleri ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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