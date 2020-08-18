Didim açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı 

'İyi ki senin kızınım'

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Halil İbrahim KARABIYIK/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 göçmen, karaya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Halil İbrahim KARABIYIK

2020-08-18 01:44:31



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