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Ege’nin en büyük müzesinde ziyaret edenler kendi sikkelerini basıyorlar Aydın Arkeoloji Müzesi’nde, ziyaretçiler Antik Döneme dönüş yapıyor

İHA

Ege’nin en büyük müzesinde ziyaret edenler kendi sikkelerini basıyorlar Aydın Arkeoloji Müzesi’nde, ziyaretçiler Antik Döneme dönüş yapıyor

Ege’nin en büyük müzesi olan Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar Helenistik ve Roma dönemine ait sikke basım tekniğini öğrenirken, kendi hatıra sikkelerini de basıyorlar.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 23 antik kenti ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor. Ege bölgesinin en büyük ve eşsiz eserlere sahip müzesi olan Aydın Arkeoloji Müzesi, tarihe ışık tutarken, sikke basım atölyesiyle de ziyaretçilerine antik dönemi yaşatıyor. Buraya gelen ziyaretçiler sabit bir kalıp içerisine konulan madeni pullara antik dönemdeki sikke basım tekniği ile kendi hatıra sikkelerini basıyor. Çağın gerekliliklerine ayak uyduran ve dijital entegrasyonlarla da görsellerini zenginleştiren Aydın Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

“Müzemiz, eşsiz eserlere sahip”
Aydın Arkeoloji Müzesi’nin sadece Aydın’ın değil, Ege Bölgesi’nin organizasyonu başarılı en vizyonlu müzelerinden biri olduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydınlılara da çağrıda bulunarak müzeyi ziyaret etmelerini istedi. 2014 yılında Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi unvanını alan Aydın Arkeoloji Müzesi’nin, bölgedeki başarılarıyla da öne çıkan bir müze olduğunu belirten Tuncer; “Müzemiz, performansı ve yönetici kadrosuyla da yüz akımız. Müzemizin, dijital entegrasyonlar ile misafirlerimize keyifli vakit geçirten aynı zamanda bilgilendirici tematik bir yönü de var. 15 bin metrekare alana kurulu 67 bin 704 parça esere, Tepecik Höyüğü kazılarından çıkartılan eşsiz bir koleksiyona sahip büyük bir tesis burası. Ziyaretçilerimiz sadece fuaye alanının görüyorlar fakat alt katta ayrı yerleşkelerimiz var. Depolama alanları, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları ile buzdağı gibi görünmeyen alanları ile birlikte büyük bir tesis burası. Müzemizi geliştirmenin ve daha fazla eserin sergilenmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Fiziksel olarak daha fazla eseri sergilemek için, müzemizi dijital entegrasyonlarla çağın dinamiklerine uyumlu bir şekilde projelendirmelerimiz de devam ediyor. Bizler, Aydın halkının mutlaka bir kez dahi olsa müzemizi görmesini isteriz” dedi.

“Antik döneme dönüş yapıyorsunuz”
Müzenin eşsiz eserlerini vatandaşlara anlatmak ve ziyaretçi potansiyelini artırmak için sürekli proje ürettiklerini ifade eden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise “Hatıra sikkeleri basım atölyesindeki amacımız, hem vatandaşlarımızın dikkatini çekmek hem de buraya gelen ziyaretçilerimize müzemizden bir hatıra bırakmak. Antik dönemde nasıl sikke basıldığını göstererek misafirlerimizin de o duyguyu yaşayarak kendi sikkelerini basmasını sağlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz kendi bastıkları sikkeler ile hem müzemizin bir hatırasına sahip oluyorlar hem de antik döneme bir dönüş yapmış oluyorlar. Sikkelerimizin ise bir yüzünde çaban tanrısı olarak bilinen Pan’ın sembolü, diğer yüzeyinde ise Aydın Arkeoloji Müzesi’nin sembolü yer almaktadır“ dedi.

Müzenin ziyaretçi potansiyelini artırmak için sürekli projeler geliştirdiklerini ifade eden Yıldız, ülke genelinde sadece kendilerine ait olan uygulama hakkında da bilgi verdi. Müzekart alan vatandaşlara müzenin sembollerinden oluşan sikke şeklindeki anahtarlıkları hediye ettiklerini belirten Yıldız; “Vatandaşlarımıza müzekart almaya sevk etmek ve müzekartın kullanışlılığını anlatabilmek adına böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Anahtarlıkları kendi bütçemiz ile oluşturup tasarladık ve Türkiye’de bu uygulamayı yapan başka müze yok. Bu uygulamamız ile günlük müze kart satışı ortalama 10 adet iken şimdi yaklaşık 80 adete yükseldi” dedi.

Müzede tarihe ışık tutan eserleri inceledikten sonra turunu tamamlayan ziyaretçiler hatıra sikkesi basmak için de hiç bir ücret ödemiyor. Ayrıca müzekart almak isteyen vatandaşlarda müze girişinde bulunan formları doldurarak müze kartını ve sikke anahtarlığını alabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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