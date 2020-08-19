Otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını yitirdi



Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Deniz (33), hayatını kaybetti. Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için kente geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında AydınDenizli Karayolu kırsal Kızıldere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. yönetimindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Mehmet Deniz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MARDİN'DE GÖREV YAPIYORDU

Kazada yaşamını yitiren Mehmet Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent ilçesine geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK

2020-08-19 01:57:54



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