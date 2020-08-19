Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar “Yüzme bilenler de boğulabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar “Yüzme bilenler de boğulabilir”

İHA

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde odluğu gibi özellikle sahil şeridi oldukça fazla olan Ege'de suda boğulma olayları her geçen gün artıyor. İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, serinlemek için deniz, göl, akarsu, dere veya havuza giren kişilerin boğulma olaylarına karşı alacağı tedbirleri, diğer kişilerin de boğulmak üzere olan kişilere karşı nasıl davranması gerektiğini açıkladı.

Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar “Yüzme bilenler de boğulabilir”

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde odluğu gibi özellikle sahil şeridi oldukça fazla olan Ege’de suda boğulma olayları her geçen gün artıyor. İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, serinlemek için deniz, göl, akarsu, dere veya havuza giren kişilerin boğulma olaylarına karşı alacağı tedbirleri, diğer kişilerin de boğulmak üzere olan kişilere karşı nasıl davranması gerektiğini açıkladı.
Serinlemek amacıyla suya giren kişilerin ya yüzme bilmemeleri ya da olağanüstü bir durumda karşılaştığında ne yapacağını bilememeleri nedeniyle boğulduklarını belirten İş Güvenliği Uzmanı Evren Karaköse, “Ne yazık ki bu dönemde suda boğulma olayı, en sık görülen ölüm veya yaralanma vakaları arasında yer alıyor. İstatistiklere göre de boğulanların büyük çoğunluğu 20 yaşın altındakilerden oluşuyor” diyerek serinlemek için suya giren herkesin bu dönemde çok dikkatli olmalarını istedi.
Boğulmanın nasıl olduğu ve boğulma anında acil müdahale nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Karaköse, “Suda boğulmanın da aşamaları vardır. Şaşkınlık ve panik haline giren kişi suya battığında bilinçli olarak nefesini tutar ve su yüzeyinde derin nefes alır. Su altında soluk borusuna su girmesi ile refleks olarak nefes tutulur. Kanda karbondioksit seviyesi yükselir ve kişi derin nefes alır ve su akciğerlere girer. Bilinç kaybolur, solunum durur ve maalesef ölüm meydana gelir” diyerek yüzme bilmeyenlerin kesinlikle boyunu aşan yerlerde serinlememesini tavsiye etti.
“Yüzme bilenler de boğulabilir”
Suda boğulma olaylarının öncelikle yüzme bilmeyenlerin derinliğini, taban yapısını bilmedikleri sularda serinlemek istediğinde daha çok yaşandığını belirten İş Güvenliği Uzmanı Evren Karaköse, “Ancak yüzme bilenler de akıntı, dibi balçık zemin, travma, kramp, alkol, ilaç kullanımı, suda riskli hareketler, senkop, epilepsi, kalp hastalıkları ve su sporları kazaları gibi sebeplerden suda boğulabilirler. Özellikle ailece serinlemek için denize girenler mutlaka çocuklarının yanında olmalıdır. Çünkü çocuklar daha çabuk paniğe kapılabilir” ifadelerini kullandı.
“Eğitimini almayanlar müdahale etmesin”
Suda boğulma olaylarında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ancak bir çok boğulma vakasında hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının boğulan kişiye yardımcı olmak isteyenler olduğunu hatırlatan Karaköse, “Suda boğulmakta olan kişiye yüzme bilsek bile ilk olarak can yeleği, can simidi, ip gibi suda batmayan bir cisim atmalıyız. Yüzerek can kurtarmak eğer bu konuda eğitim almamışsak bizim için de tehlikeli olabilir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik halinde çırpınırken bize de zarar verebilir, boğulmamıza neden olabilir” diyerek kurtarma sırasında da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü yine uyuşturucu servisi yaparken yakalandı Nazilli polisinden peş peşe operasyon
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan hükümlü yine uyuşturucu ...
Kuşadası Belediyesi’nden korona virüse karşı yeni uygulama Belediye binası girişi ile Sağlık Müdürlüğü girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden korona virüse karşı yeni ...
Başkan Çerçioğlu; "Yangınlara karşı dikkatli olmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; "Yangınlara karşı dikkatli ...
Kuşadası’nda alkollü turist denize atladı ilçeyi ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda alkollü turist denize atladı ilçeyi ...
Otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını ...
Devrilen hafif ticari aracın altında kalan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen hafif ticari aracın altında kalan kişi ...
Buharkentli Polis kazada can verdi
YEREL HABERLER Buharkentli Polis kazada can verdi
İl Kültür ve Turizm Müdürü: Priene Antik Kenti'nde zarar minimum düzeyde
YEREL HABERLER İl Kültür ve Turizm Müdürü: Priene Antik Kenti'nde ...
Koçarlı’da KYK öğrencileri yurtsuz kaldı
YEREL HABERLER Koçarlı’da KYK öğrencileri yurtsuz kaldı
Nazilli’de feci kaza: Manevra yapan kamyonet gencin üzerine devrildi Kamyonetin altında kalan genç, vatandaşların aracı el birliğiyle kaldırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de feci kaza: Manevra yapan kamyonet gencin ...
Nazilli Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor Aranan Şahıslar Operasyonu’nda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor Aranan ...
Nazilli’de bekçiler kovaladı polisler yakaladı
YEREL HABERLER Nazilli’de bekçiler kovaladı polisler yakaladı
Nazilli Belediyespor'da Şermet dönemi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Şermet dönemi
Aydın’da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın’da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı
Kuşadası Belediyesi esnafa ücretsiz 20 bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi esnafa ücretsiz 20 bin maske ...
Kuşadası Türkiye’nin 40 usta kalemini ağırlayacak
YEREL HABERLER Kuşadası Türkiye’nin 40 usta kalemini ağırlayacak
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza
YEREL HABERLER Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet ...
Teknik Direktör İncedal’dan Nazilli Belediyespor’a teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Teknik Direktör İncedal’dan Nazilli Belediyespor’a ...
Nazilli Belediyespor Berkay Çakır’ı transfer etti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Berkay Çakır’ı transfer etti
İncirliova Milli Eğitim Müdürü’nün Kovid-19 test pozitif çıktı
YEREL HABERLER İncirliova Milli Eğitim Müdürü’nün Kovid-19 test ...
Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer’den yangın sonrası Priene’de inceleme Yangının antik kentin merkezine ulaşmaması teselli kaynağı oldu
YEREL HABERLER Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer’den yangın sonrası ...
Süt sağmaya giden 17 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp
YEREL HABERLER Süt sağmaya giden 17 yaşındaki genç kız 15 gündür ...
Roma Kolezyumu'nun benzeri Nazilli’de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Roma Kolezyumu'nun benzeri Nazilli’de ortaya çıktı
Aydın’da düğünlere saat ayarı
YEREL HABERLER Aydın’da düğünlere saat ayarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X