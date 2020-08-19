Nazilli'de koronavirüs önlemi

'İyi ki senin kızınım'

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak Nazilli Belediyespor'un tesislerinde koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Takımın konaklama ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği Yıldırım Demirören Spor Tesisleri, 2020-2021 sezonu kamp programı öncesinde Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Nazilli Belediyesi sağlık servisine bağlı ekipler, kulübün merkezi olan konaklama ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği tesislerin içerisinde bulunan yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alanı dezenfeksiyon işlemlerinden geçirerek tüm ilaçlama işlemlerini tamamladılar. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-19 12:39:14



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