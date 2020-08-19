Başkan Aras; "Bodrum 2 bin 500 yıl önce olduğu gibi kültür ve sanatın odağı olmalı"

2004 yılında Piyanist Eren Levendoğlu ile Piyanist Gülsin Onay’ın önderliğinde küçük çapta bir piyano festivali olarak başlayan Gümüşlük Müzik Festivali bu yıl 17. Kez düzenleniyor. Bodrum Belediye Başkanı

Ahmet Aras, "Bodrum 2 bin 500 yıl önce olduğu gibi kültür ve sanatın odağı olmalı" dedi.



17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hıollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Hollanda Kraliyeti Kültür Baş müşaviri İpek Sur van Dijk, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Festivalin Sanat Yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu, santseverler ve basın mensupları katıldı.



Gümüşlük SahiliFestival Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir gün önce Antik Taş Ocağı'nın büyülü atmosferinde Rosanne Philippens ve Michail Lifits ikilisinin muhteşem performansından bahsetti. Bu festivalin, Bodrum’da destek olmaktan vicdanen yetinemediği sayılı etkinliklerden biri olduğunu belirten Başkan Aras konuşmasına şu sözlerle devam etti:



“Bu festivalin yaşaması ve devamı için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl Hollandalı dostlarımızın katılımıyla festival daha da anlam kazandı. Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleşecek olan bu festival, dünya mirası olan Bodrum’un doğaya olan saygısını bir kat daha arttıracaktır. Ege ile Akdeniz’in birleştiği bu sihirli topraklarda yaşayabiliyorsak burada binlerce yıl yaşayan medeniyetlerin çok büyük payı var. Hala Herodot'ların, Hipokratl'ların, Hala Cevat Şakir'lerin, Zeki Müren'lerin ruhu bu topraklarda yaşıyor ve bizleri sarıyor. İşte şimdi de onlar kadar değerli, birbirinden değerli önemli sanatçı insanlar aramızda ve biz onlara çok büyük alan açmalıyız.”



Başkan Aras, “Bodrum’daki kültür ve sanat faaliyetlerinin aynı zamanda Bodrum’u dünya ile entegre edecek, buluşturacak etkinlikler olduğunu biliyoruz. Bu ortak dili sadece kültür ve sanatla oluşturabileceğimizin farkına vardık. Bundan 2 bin 500 yıl önce olduğu gibi Bodrum günümüzde de kültür ve sanatın odağı olmalı” diye konuştu.



Diğer konuşmacıların ardından program, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay’ın piyano dinletisi ile sona erdi.



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