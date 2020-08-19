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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’daki Forum AVM’de Korona virüs denetimi

İHA

Aydın Forum AVM'de Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Aydın’daki Forum AVM’de Korona virüs denetimi

Aydın Forum AVM’de Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insanları tehdit emeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık kontroller gerçekleştiriliyor. Vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılarak, kurallara uymayan işletme ve vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ülke genelinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Aydın Forum AVM’deki denetime Aydın Valisi Yardımcısı Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Forum AVM Halkla İlişkiler Müdürü Ceyda Durak ve emniyet ekipleri katıldı.

Vali Yardımcısı Hulusi Arat başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde AVM’deki tüm iş yerleri tek tek dolaşılarak denetlendi. Denetim sırasında vatandaşlarla sık sık sohbet eden Arat, Korona virüse karşı alınacak önlemleri hatırlattı. Çalışanlara da sosyal mesafeye dikkat etmelerini hatırlatan Arat denetim sonrası açıklamalarda bulundu.

Denetimin Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirildiği belirten Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, “Bildiğiniz üzere denetimlerimiz sürekli olarak Aydın genelinde devam etmekte. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu denetimde alışveriş Merkezinde gördüğümüz manzara gerçekten memnuniyet verici çünkü hem alışverişe gelen vatandaşların hem mağaza sahiplerinin hem de AVM yönetiminin konulan kurallara azami ölçüde dikkat ettiği gözlemlendi. İşlem yapacak herhangi bir eksiklikte bulamadık. Bununda devam etmesini istiyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymazsak bu vakalar artacak. Uyduğumuz sürece riski en aza indirmiş olacağız. Aydın bu konuda oldukça iyi ama daha iyi olmasını rakamları sıfırlamayı hedefliyoruz. Kurallara uyan, üstüne düşeni yapan AVM yönetimi ve mağaza sahiplerini kutluyorum ve vatandaşlarımıza da duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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