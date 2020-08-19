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Otomobilin çarptığı Özel Harekat polisi toprağa verildi

DHA

Otomobilin çarptığı Özel Harekat polisi toprağa verildi


Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Burharkent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (33), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında AydınDenizli Karayolu kırsal Kızıldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Rıza Murat Y. yönetimindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Özel Harekat polisi Mehmet Deniz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet Deniz'in Mardin'de Özel Harekat polisi olarak görev yaptığı ve rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent'e geldiği öğrenildi. 
TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet Deniz'in Adli Tıp'taki otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak Buharkent'in kırsal Savcıllı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, hellalik alındı. Ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulup Kızıldere Mahallesi Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Kadir Erciyes, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Berrin Çevik, Mehmet Deniz'in babası Mustafa Deniz, annesi Saniye Deniz ve kardeşleri Ahmet, Murat, Veli Deniz ile yakınları ve köylüler katıldı.
ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI
Cenazede, anne Saniye Deniz'in, "Oğlum, hasta babanı ziyarete geldin. Tabutların içine girdin. Aslan oğlum, bu sana yakışmadı. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Bizleri bırakıp gidiyorsun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulup, Kızıldere Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK
2020-08-19 21:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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