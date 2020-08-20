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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyemiş kalp krizini önlemeye yardımcı oluyor

İHA

Kuruyemişin uygun miktarda tüketildiğinde kalp ve damar sağlığına faydalı ve kalp krizinin önlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Son yıllarda Kuruyemiş sektöründe de adını duyuran Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, uygun miktarda kuruyemiş tüketiminin sağlık için de önemli olduğunu kaydetti.

Kuruyemiş kalp krizini önlemeye yardımcı oluyor

Kuruyemişin uygun miktarda tüketildiğinde kalp ve damar sağlığına faydalı ve kalp krizinin önlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Son yıllarda Kuruyemiş sektöründe de adını duyuran Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, uygun miktarda kuruyemiş tüketiminin sağlık için de önemli olduğunu kaydetti.
Bu yıl kuruyemiş hasat sezonunun oldukça kaliteli ve iyi bir rekolte ile başladığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, kuruyemişlerin oldukça faydalı besinler içerdiğini ve yapılan akademik çalışmaların, belirli oranda kuruyemiş tüketmenin kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığını kaydederek, “Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca sürdürülen çalışmanın sonuçları açıklandı. Bu açıklamaya göre, kuruyemiş tüketimi kalp damar hastalıkları riskini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltıyor. Uzmanlar kuruyemişteki yararlı yağlar kalp damar yollarını açtığı için haftada iki kere fındık, ceviz, badem, kaju, antepfıstığı ve yerfıstığı tüketilmesini öneriyor” dedi.
“Omega deposu gibi”
Kuruyemişin faydalarının saymakla bitmediğini ve sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de tüketilmesi gerektiğini belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, “Sağlıkçılar, içerdiği Omega 3 nedeniyle kalp ve damar dostu bir besin olarak bilinen fındık ve badem, kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önlerken tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğunu, kalp hastalığı riskini azalttığını belirtiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecide, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve damar sertliğini önlemede önemli bir görev üstlenen kuruyemişlerin düzenli tüketilmesi gerektiği belirtiliyor" diyerek evde kalanlar için de Ufresh olarak adrese kadar kargo ile ürün teslimi yaptıklarını söyledi.

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