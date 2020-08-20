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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi toplandı

İHA

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da etkisini gösteren Covid19 pandemisi sebebiyle faaliyetleri duran sektörlerdeki üyeleri için harekete geçen AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi toplandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da etkisini gösteren Covid19 pandemisi sebebiyle faaliyetleri duran sektörlerdeki üyeleri için harekete geçen AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Aydın Ticaret Odası (AYTO), koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri duran ve gelir kaybı yaşayan üyeleri için Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya bar, nargile kafe, yurt işletmecisi, özel okul, öğrenci servisleri ve kırtasiyeci üyeleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri duran ve gelir kaybı yaşayan üyeleri için iki ayrı grupta gerçekleştirilen toplantılarda AYTO Başkanı Hakan Ülken’in başkanlığında ilgili sektörlerin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerinin durduğu süreçte yaşadıkları sorunlar, talep ve beklentiler istişare edildi. Toplantıda genel sektör sorunlarının yanı sıra, okulların açılması tarihinin özel yurt, kırtasiyeci ve öğrenci servisi işletmecilerine etkisi, cansuyu kredilerinin arttırılması ve bir yıl sonra ödemeli kredilerin çıkarılması, öğrenci servisi km fiyat değişiklikleri gibi birçok sektöre özgü konular görüşüldü.
Üyelerin sorunları ve çözüm önerileri birebir dinleyen AYTO Başkanı Hakan Ülken toplantıda görüşülen noktalar hususunda AYTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri temsilcilerince gerekli çalışmaların yürütüleceğini dile getirerek, “Aydın Ticaret Odası olarak salgın sürecinin başından bu yana hem gerekli tedbirlerin alınması hem de üyelerimizin küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınından ekonomik olarak en az hasarı almaları amacıyla gerek üyelerimizin sorun ve taleplerinin ilgili kurum ve makamlara iletilmesi gerekse kamu ve özel bankalar ile kredi görüşmeleri başta olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bu toplantıda görüşülen sorun ve taleplerin meslek komitesi temsilcilerimiz ile valilik başta olmak üzere ilgili makam ve kuruluşlara gidilerek iletilmesi ile kalmayıp başta üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde başta T.C. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi ilgili bakanlık birimlerine yazılı olarak da iletilmesini sağlayacağız. Bu süreçte üyemizin sesi olmaya çalışıyoruz. Başta belirttiğim gibi şahsi telefonumdan her zaman sms veya arama yoluyla çekinmeden bana ulaşabilirsiniz. Sağlık başta olmak üzere, en kısa sürede ülke olarak bu zorlu süreci atlatmak dileğiyle” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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