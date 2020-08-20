Nazilli Belediyespor'da Şermet imzaladı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de Nazilli Belediyespor, Yuvaz İncedal'ın ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Şermet'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Kızılcabölükspor, geçen sezon da Muğlaspor'la Play-Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın imza törenine Başkan Soner Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şermet, imza töreninde, "Nazilli'ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor'un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bölgeyi de çok iyi tanıyorum. Yabancı değilim. Beklentilerin büyük olduğunu da çok iyi biliyorum. Hedefleri olan, köklü bir kulüpte olduğum içinde ayrıca sevinçliyim. Çok iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir ayımız var, bu süreç yeterli değil ama çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi. Başkan Yelkovan ise Hasan Şermet yönetiminde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Hasan Şermet, geçen sezon Play-Off'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımı Muğlaspor'un Somaspor'la oynadığı maçta sahada yer alamamıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-20 16:20:31



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