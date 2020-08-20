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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tapu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde alım satım sırasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tapu kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Tapu Müdürlüğü’nde alım satım sırasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Efeler’in Hasan Efendi Mahallesinde bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tapu Müdürlüğünde alım satım yapmaya giden 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.K. isimli şahıs, O.K. ve F.K.’yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan kalbinden bıçaklanan O.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan F.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bıçaklama sonrasından olay yerinden kaçan E.K. kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanırken, bıçaklama olayına karışan O.K. ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan olay sonrasında tapu işlemlerinin ve binaya giriş çıkışların durdurulduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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