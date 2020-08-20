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Aydın'da inşaat alanında 1600 yıllık sur duvarı bulundu

DHA

Aydın'da inşaat alanında 1600 yıllık sur duvarı bulundu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde inşaat alanında Müze Müdürlüğü'nce yapılan sondaj çalışması sırasında 6.5 metre uzunluğunda, 2 metre 20 santim yüksekliğinde 1600 yıllık olduğu değerlendirilen sur duvarı bulundu.
Mimar Sinan Mahallesi'nde 840 metrekare alanda yapılacak olan bir inşaatın SİT alanı yakınlarında olmasından dolayı Müze Müdürlüğü ekiplerince sondaj çalışması yapıldı. 17 Ağustos Pazartesi günü başlayan sondaj çalışmaları bugün sona ererken, alanda 1600 yıllık taştan sur duvarı ortaya çıktı. 6.5 metre uzunluğunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde ve 2 metre 20 santimetre boyunda bulunan sur duvarı inşaat firmasını ve çevredeki vatandaşlar tarafından da heyecan yarattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ve Aydın Müze Müdürü Abdulbaki Yıldız ve ekiplerde incelemelerde bulundu.
'KORUMA KURULUNA GİDECEK'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın bölgemiz Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılara şehrin her noktasında rastlamaktayız.  Burası bir medeniyet tarihçesidir. Burası Kemer Mahallesi ve Tralleis Antik Kenti'nin uzantısı durumundadır. Biz bu bölgede inşaat çalışmalarına başlamadan önce yüzey araştırması yaparak yaptığımız sondajlarla tarihsel kalıntı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Müze Müdürlüğü burada araştırma yaparken bir kalıntıya rastladı. Biz bunun bir sur uzantısı olduğunu değerlendiriyoruz. Daha detaylı bir çalışma için Müze Müdürlüğü çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalar Koruma Kurulu'na gidecek ve muhtemelen inşaatın bu bölümü ile ilgili bir tedbir kararı alınır diye bekliyoruz. Aydın'da hemen her noktada farklı buluntuların çıkıyor olması hem sevindiriyor hem de şehrin güzelliğini gözler önüne seriyor" dedi.
3'ÜNCÜ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
Aydın Müze Müdürü Abdulbaki Yıldız ise, "Müze Müdürlüğü olarak Kemer mahallesinde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında sondaj kazıları sırasında  6.5 metre uzunluğunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde bir sur duvarıyla karşılaştık. 1600 yıllık bir sur duvarı olduğunu düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-08-20 18:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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