Didim Akköy Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor

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Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Akköy Mahallesi'nde devam eden faaliyetler kapsamında Didim Belediyesi ekipleri yollar ve ara sokaklarda parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kent merkezinde ve mahallelerimizde çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor, planlamalarımız kapsamında İlçemizde yapılmadık yol kalmayacak” dedi.

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