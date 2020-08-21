Didim’de taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde taksiler ve toplu taşıma araçları Korona virüs salgınına karşı denetlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler belirlenen program çerçevesinde sürerken Didim ilçesinde de ticari taksiler, taksi durakları ile şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bulunan taksiler ve toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, şoförler ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen uyarılarında bulundu.

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