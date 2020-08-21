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Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Başkan Günel’i ziyaret etti

İHA

Türkiye'nin ünlü televizyon programı yapımcısı Okan Bayülgen, 'Harem Kabare' isimli oyununu sahnelemek için geldiği Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kente hayran kaldığını belirten Bayülgen, en kısa zamanda tekrar Kuşadası'na gelmek istediğini söyledi.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Başkan Günel’i ziyaret etti

Türkiye’nin ünlü televizyon programı yapımcısı Okan Bayülgen, ‘Harem Kabare’ isimli oyununu sahnelemek için geldiği Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Kente hayran kaldığını belirten Bayülgen, en kısa zamanda tekrar Kuşadası’na gelmek istediğini söyledi.
Ünlü televizyon programı yapımcısı Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve aynı zamanda da oynadığı ‘Harem Kabare’ isimli tiyatro oyunu Kuşadası’nda izleyiciyle buluştu. Özel bir turistik işletmede sahnelenen oyuna Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Zaga, Televizyon Makinesi, Medya Kralı ve Muhabbet Kralı gibi Türk televizyon tarihinde unutulmaz programlara imza atan Okan Bayülgen, oyundan sonra hayranlarına en kısa zamanda yeniden Kuşadası’na gelmek istediğini söyledi.

“Kuşadası’na hayran kaldım “
Usta televizyoncu kentten ayrılmadan önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i de ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Kuşadalıların oyuna gösterdiği ilginin kendisini son derece memnun ettiğini belirten Okan Bayülgen, “Kuşadası; doğası ve tarihi güzellikleriyle beni kendine hayran bıraktı. Oyunu sergilediğim geceki atmosfer de son derece mükemmeldi. Beni kırmayarak makamında ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası’nda Okan Bayülgen gibi çok değerli bir ismi ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Amaçlarının etkileyici güzelliklere sahip Kuşadası’nı sadece şehircilik anlamında değil, kültür ve sanat alanında da en üst seviyeye çıkarmak olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kentimizi düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Türkiye’nin sanat merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

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