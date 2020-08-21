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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 'Amiral Kafe ve Restaurant' hizmete açıldı

İHA

Bodrum'da 'Amiral Kafe ve Restaurant' hizmete açıldı

Turgutreis Günbatımı Plajı'nda yapımı tamamlanan Amiral Kafe & Restaurant düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bodrum Belediye Gıda A.Ş. bünyesindeki 20. kafenin açılış törenine CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP PM Üyesi Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybeyoğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
"Vatandaşlarımız için her bölgede tasarruflarda bulunuyoruz"
Törene ev sahipliği yapan Başkan Ahmet Aras açılış öncesi yaptığı konuşmada “Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum’da yaşayan vatandaşların özellikle kamusal alanları mümkün olduğunca kullanabilmesi için her bölgede bazı tasarruflar yapıyoruz. Bir bölümü mavi bayraklı olan 40’a yakın plajımızda görevlilerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün 20'ncisini hizmete soktuğumu belediye kafelerimizle, yaz kış Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışıyoruz. Buradaki niyetimiz kesinlikle esnafımızla rekabet etmek değil kalite çizgisini belirli bir seviyeye çıkararak etrafı da dönüştürmeye yönelik bir çalışmadır. Bunun en güzel örneği de hemen yanı başımızdaki iki işletmenin dış cephelerini Bodrum’un dokusuna uygun hale getirmeleridir. Buradan kendilerine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Bu dönüşümü belediye tek başına yapamaz işte böyle vatandaşlarımızın da bize destek olması gerekir" dedi.

Yıllardır hizmet veren eski Amiral Kafe için her yıl 200 bin lira kira ödendiğini açıklayan Başkan Aras, yeni yapılan kafe ve restaurantın yerinin belediyeye ait olduğunu ve 4 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıldığını sözlerine ekledi.

"Ekim ayında ilk kazmayı vuruyoruz"

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde, kol kola hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Turgutreis bölgesinde devam eden altyapı çalışmaları sayesinde artık buralarda kimse kanalizasyondan, deniz kirliliğinden, fosseptikten kimse söz etmeyecek ve bütün bunlar tarihe gömülecek. Öte yandan yapımı devam eden Yaşam Merkezi ile insanlarımız nefes alacakları bir alana kavuşacak. Ayrıca bu bölgenin özellikle trafiğini altüst eden halihazırdaki Pazar yerine Ekim ayında ilk kazmayı vurmamızla beraber Turgutreis’te yeni bir Pazar yerini hizmete sokacağız. Etüt Proje Müdürlüğümüz hazırlayıp bizlere sunduğu proje ile çok yakında meydandaki çarşı ile beraber yapılacak meydan düzenlemesi yapacağız. Bu proje dahilinde mevcut bisiklet ve yürüyüş yolunu Kadıkalesi’ne kadar uzatacağız.”

Başkan Ahmet Aras, Turgutreis çarşı esnafının da destekleri ile yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgenin hak ettiği değere kavuşacağını söyledi.

Bodrum’da devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerine başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise ilçenin çok derin olan altyapı sorunlarını çözebilmek için 4 yıl önce yola çıkıldığını söyledi. Başkan Osman Gürün, “Bizim, Bodrum’a yakışan altyapı hizmetlerini tamamlamamız lazım. Ancak bizim en önemli sorunumuz, Muğla 967 bin nüfusa sahip ama biz 5 milyon nüfusa göre altyapı, kanalizasyon, arıtma ve içme suyu projesi yapıp ona göre yatırım yapmak durumundayım. Bu konu ile ilgili olarak kesinlikle merkezi hükümetin, Turizm Bakanlığının, Çevre Bakanlığının Bodrum’a özel bir katkı yapması, el birliği ile bu sorunları bir an önce bitirip artık altyapı ile uğraşmamamız ve tamamen üst yapı ve diğer konularla uğraşmamız lazım" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, törene katılan protokol üyeleri Amiral Kafe'yi gezerek çalışanlara hayırlı işler diledi.

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