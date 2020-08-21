Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının yanına villa yaptılar



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına villa yapılması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne gerekli olan müracaatımızı yapacağız" dedi.

Kuşadası'nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, sabah sporu yaparken Yavansu Mahallesi'nde 'Anıt Ağaç' olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü. Baydur, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve aralarında Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın da bulunduğu uzman bir ekip, ağacı incelemek için söz konusu adrese gitti. Ekip, bölgeye vardığında asırlara meydan okuyan zeytin ağacının hemen yanına 2 katlı bir villa inşa edildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Yaptıkları ön çalışmada zeytin ağacının bin 500 yıllık olduğunu tespit ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu görkemli ve tarihi ağacın hemen yanına villa yapılması bizi çok üzdü. O kadar boş yer varken inşaat için zeytin ağacının 40 santimetre yakınının seçilmesine anlam veremiyoruz. Zeytin ağacının tescillenip korumaya alınması için Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne müracaatımızı yapacağız" dedi.

TURİZME KAZANDIRILACAKLAR

Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de bölgeye gelerek ağaçla ilgili inceleme yaptığını ifade eden Dernek Başkanı Sürücü, "Kuşadası Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü binayla ilgili durum tespiti çalışması yapacak. Bugüne kadar yaşı binin üzerine çıkan 7 ağacımız oldu. Bu ağaçlarla ilgili 'Anıt Zeytin Ağaçları Rotası' oluşturulması, bilgilendirme tabelası konulması ve aynı zamanda turizme kazandırılması için Kuşadası Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştireceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-08-21 12:06:52



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