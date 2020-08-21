Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada, 1 silah ve bu silaha ait 8 fişek ele geçirildi.
Nazilli polisinin suç ve suçlularla mücadelesi devam ediyor. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ö.K.'nin evinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1 adet silah ve silaha ait 8 adet fişek ele geçirildi. Ö.K.'nin değişik suçlardan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı ve şahsın kullandığı motosikletin Kuşadası ilçesinden çalıntı olduğu tespit edildi.
Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.