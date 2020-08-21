Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdılar

İHA

Aydın'da Tapu Müdürlüğü'nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdılar

Aydın’da Tapu Müdürlüğü’nde iki kişinin bıçaklandığı olayla ilgili bugün hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.
Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tapu Müdürlüğü’nde dün alım satım sırasında çıkan bıçaklı kavga çıkmış ve 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler F.K. O.K., K.K. ve E.K. tutuklandı.
Adliye çıkışı basın mensuplarına saldırdılar
Tutuklama kararı sonrası cezaevine sevk edilmek üzere adliyeden çıkartılan 4 zanlı, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarına tehditlerde bulunan zanlılar polis ekiplerinin araya girmesi ile polis otosuna bildirilerek cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata ...
Efeler Belediyesi selin izlerini siliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi selin izlerini siliyor
Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız ...
Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi “ 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1,5 yıla sığdırdık “
YEREL HABERLER Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi “ 20 ...
Aydın Büyükşehir'den Ovacık yoluna sathi kaplama
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir'den Ovacık yoluna sathi kaplama
Balkonda çamaşır toplarken yere çakıldı
YEREL HABERLER Balkonda çamaşır toplarken yere çakıldı
Koçarlı’daki ‘Halk Ekmek Fabrikası’ vatandaşın cebini rahatlattı
YEREL HABERLER Koçarlı’daki ‘Halk Ekmek Fabrikası’ vatandaşın cebini ...
Nazilli sol kanat Aytaç'la anlaştı
YEREL HABERLER Nazilli sol kanat Aytaç'la anlaştı
Nazilli polisi kargo görevlisi kılığına girdi Suç makineleri kılık değiştiren polislere yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli polisi kargo görevlisi kılığına girdi Suç ...
Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının yanına villa yaptılar
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 1500 yıllık zeytin ağacının yanına villa ...
Kum zambaklarını yaban atları ve domuzlardan korumak için özel önlem alındı Çevreciler, milli parktaki önlemlere benzer önlemlerin bir an önce Pamucak’taki kum zambaklarına yönelik alınmasını istedi
YEREL HABERLER Kum zambaklarını yaban atları ve domuzlardan korumak ...
Karacasu’da Korona virüs denetimi 1 iş yerine idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Karacasu’da Korona virüs denetimi 1 iş yerine idari ...
Bodrum'da 'Amiral Kafe ve Restaurant' hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 'Amiral Kafe ve Restaurant' hizmete açıldı
Acarlar’da hortumdan zarar gören evler onarıldı
YEREL HABERLER Acarlar’da hortumdan zarar gören evler onarıldı
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Başkan Günel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Başkan Günel’i ...
Didim’de taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER Didim’de taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi
Yangın'da belediye ekipleri ile birlikte vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Yangın'da belediye ekipleri ile birlikte vatandaşlar ...
Didim Akköy Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Didim Akköy Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları ...
Kuşadası'nda kamyonet motosiklete çarptı, biri ağır iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kamyonet motosiklete çarptı, biri ağır ...
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı 
Polis, kargo görevlisi gibi davranarak firari 2 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Polis, kargo görevlisi gibi davranarak firari 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X