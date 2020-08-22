Nazilli Belediyespor sahaya indi

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ , (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor tesislerinde sahaya inerek yeni sezon için çalışmalarına başladı. Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktör Hasan Şermet'in takıma katılmasıyla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Nazilli Belediyesporlu tüm oyuncular, Şermet ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde Yıldırım Demirören Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarını yaparak yeni sezon için çalışmalarına start verdi. İlk antremanda ısınma hareketleri ile çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra salonda gerçekleştirilen 15 farklı istasyondan oluşan kuvvet çalışması günü tamamladı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-22 14:27:38



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