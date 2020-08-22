Kuşadası ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı programda Kiremitçi, Kuşadalı sevenlerine meslek hayatı boyunca başından geçen anıları anlattı.

Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası, müzik ve edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla milyonların beğenisini kazanan Tuna Kiremitçi’yi ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki etkinliğe; Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Programın sunucusu Mehtap Meral, Kiremitçi’nin bestelediği bir birinden güzel eserleri seslendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenen etkinlik, Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Program sonunda, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile KUSAV Başkanı Levent Köylü, ünlü müzisyen ve yazar Kiremitçi’ye teşekkür plaketi verdi.

Müzik yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Kiremitçi, “Hayatında müzik olduğu zaman mutlu olan bir insanım. Müzik yapmak bana her zaman huzur vermiştir. Müzik sayesinde birçok değerli insan tanıdım. O insanlarla birlikte çok önemli işler yaptık. Müzikten ayrı kaldığım bir dönem vardı. O süreçte babamın tavsiyesiyle yazmaya başladım. O günlerde birçok insan beni yazar zannetti. Oysaki ben yazmayı çok seven bir müzisyendim. Kendimi hiçbir zaman yazar olarak görmedim. Fakat insanlar 18 yıl önce yazdıklarımı dahi bugün büyük bir heyecanla okuyorlar. Bu durum da beni mutlu ediyor ” dedi. Gecenin sonunda Kiremitçi, Kuşadalı okurları için kitaplarını imzaladı.

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