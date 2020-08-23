Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası

DHA

Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası


Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 gün önce evinden ayrılan Fatma S.'den (15) bir daha haber alınamadı. Aile, kızlarını İzmir´in Kiraz ilçesinde oturan ve sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Olcay S. (18) tarafından kaçırıldığını iddia etti.
İlçenin Olgunlar köyüne bağlı Beyerli Mahallesi'ndeki, evinden 5 gün önce ayrılan Fatma S. bir daha geri dönmedi. Sabah saatlerinde yevmiyeci olarak gittikleri tarladan akşam saatlerinde döndüklerinde kızını evde bulamayan  Afife Betül S. kızının komşularında olabileceğinin aramaya başladı. Aynı sokakta oturan bir komşusu saat 12.00 sıralarında evden çıkarken Fatma'yı gördüğünü ve kendisinin tarlaya babasının yanına gideceğini söylediği öğrenildi. Akşam yemeğine kadar Fatma'nın dönmemesi üzerine aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İZMİR'DEN GELEN TELEFON ÜZERİNE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Aynı günün gecesi İzmir´in Kiraz ilçesine Bağlı Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın, kayıp olan kızın ailesini telefonla arayarak "Kızınız bizim köyden Olcay S.'nin evinde, gençler birbirlerini sevmiş bu işi tatlıya bağlayalım" diye konuştuğunu iddia eden Afife Betül S., "Kızımın Sosyal  medyadan dört ay önce bu gençle tanıştığını ve onunla birlikte kaçtığını öğrendik. Bir gün sonra da gencin babası Mehmet S. bizi arayarak bu olaydan daha sonra haberi olduğunu söyledi. Biz de Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduk" dedi.
'KIZIMIN GÖNLÜ VARSA VERMEYE RAZIYIM'
Evden sadece nüfüs cüzdanı ve cep telefonunu aldıktan sonra kaybolan Fatma´yı merak ettiğini söyleyen anne Afife Betül S., telefonu kapalı olan kızına seslendi, "Bana kızımı getirsinler, onu göreyim söz veriyorum kızıp bağırmayacağım, o gençte gönlü varsa da yaşının dolmasını  bekleriz ve birbirlerini istiyorlarsa da nişan takar veririz" diye konuştu.
'MERAK ETMESİNLER DİYE AİLEYİ ARAYIP HABER VERDİM'
Kaçırılma olayını haber aldığını belirten Muammer Yaygın, "Aileye telefon ile ulaştım, bilgi vererek 'Kızınız Olcay S.'ye kaçmış, merak etmeyin' dedim" diye konuştu. Yaygın ayrıca, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte Olcay S.´nin yakınlarına ait evlerde arama yapıldığını ve gençlerin izine rastlanmadığını söyledi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2020-08-22 23:49:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı
Kuşadası ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi’yi ...
Nazilli’de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de kumar operasyonu
Başkan Atabay balıkçılarla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Atabay balıkçılarla kahvaltıda buluştu
Kuşadası’nda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi ...
Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı
Çine’de traktör ticari araçla çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çine’de traktör ticari araçla çarpıştı, 1 kişi ...
Nazilli Belediyespor sahaya indi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor sahaya indi
Nazilli'de engelli çocukların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Nazilli'de engelli çocukların yüzü gülüyor
Didim İmam Hatip Ortaokulunun yerine Anadolu lisesi kuruldu
YEREL HABERLER Didim İmam Hatip Ortaokulunun yerine Anadolu lisesi ...
Kadıkalesi pırıl pırıl olacak
YEREL HABERLER Kadıkalesi pırıl pırıl olacak
Didim'de Korona virüse karşı sıkı tedbirler alınıyor
YEREL HABERLER Didim'de Korona virüse karşı sıkı tedbirler alınıyor
Turgutlu ve Uzunlu Belediye Başkanları, Başkan Günel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Turgutlu ve Uzunlu Belediye Başkanları, Başkan ...
Kuşadası Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Kitap Fuarı devam ediyor
Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası ...
Başkan Çerçioğlu’ndan ‘hayırlı olsun’ tweeti
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’ndan ‘hayırlı olsun’ tweeti
Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdılar
YEREL HABERLER Tapu kavgası şüphelisi 4 kişi tutuklandı Kendilerini ...
Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata ...
Efeler Belediyesi selin izlerini siliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi selin izlerini siliyor
Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda korona virüs denetimleri aralıksız ...
Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi “ 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1,5 yıla sığdırdık “
YEREL HABERLER Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi “ 20 ...
Aydın Büyükşehir'den Ovacık yoluna sathi kaplama
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir'den Ovacık yoluna sathi kaplama
Balkonda çamaşır toplarken yere çakıldı
YEREL HABERLER Balkonda çamaşır toplarken yere çakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X