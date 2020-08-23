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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Yeni Asri Mezarlıkta düzenleme çalışması yapılıyor

İHA

Kuşadası’nda Yeni Asri Mezarlıkta düzenleme çalışması yapılıyor

Kuşadası Belediyesi, Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda, alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesi 2 bin 800’e çıkacak.
Kuşadası Belediyesi, nüfusu giderek büyüyen ilçedeki mezarlıkların defin alanını arttırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yeniköy yolu üzerinde yer alan Yeni Asri Mezarlığı’nda Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla çalışmalara başladı. Düzenlemenin ardından mezarlığın 1200 olan defin yeri kapasitesi 2 bin 800’e çıkacak. Kuşadası’na defnedilmek isteyen faklı dini inançlara sahip kişiler için ise 100 kişilik bir defin alanı oluşturulacak. Mezarlıkta ayrıca zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarı ve çevre düzenleme çalışması da yapılacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mezarlıkta çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek “Nüfusu giderek artan kentimizde yaşanan defin alanı sıkıntısını gidermek için Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda çalışmalara başladık. Bu kapsamda mezarlıktaki 1200 olan defin yeri kapasitesini 2 bin 800’e çıkartacağız. Ayrıca kentimizde ikamet eden veya ilçemize defnedilmek isteyen farklı dini inançlara mensup kişiler için de 100 defin yeri oluşturacağız. Biz vatandaşlarımızın doğumdan, ölüme kadar her zaman yanlarında olmak için çalışıyoruz” dedi.

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