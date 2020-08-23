Nazilli Belediyespor'da testler negatif

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı. Takımda virüs vakasına rastlanmamasıyla moral bulan siyah-beyazlılar, teknik direktör Hasan Şermet yönetiminde antrenmanlarını Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-08-23 13:27:03
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