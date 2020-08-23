Kuşadası'nda tur firmalarına koronavirüs denetimi



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) ve Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerince kente tur düzenleyen firmalara yönelik denetim yapıldı. Denetimde, kurallara uymayan 8 tur aracına 1000 ile 4 bin TL arasında ceza kesildi.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen denetimler Kuşadası'nda devam ediyor. Uygulama kapsamında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) ve Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerince kente tur düzenleyen firmalara yönelik Kuştur mevkiinde bir dizi denetim yapıldı. Denetime; Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, ATRO Başkanı Ozan Sayın ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri katıldı. Uygulamada tur araçlarının koronavirüs önlemlerine uyup, uymadığına ve kaçak yolcu taşıyıp taşımadığına bakıldı. Kurallara uymayan 8 araca 1000 ile 4 bin TL arasında para cezası kesildi.

'DENETİMLER SÜRECEK'

Denetimlerin aralıklarla süreceğini beliren Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Amacımız kaçak turları ve rehberleri denetleyip koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakmak. Yurt içi turlarına katılan turistlerimizin hem güvenliğini sağlamak hem de aldıkları hizmetin kalitesini artırmak için Aydın ilimizin çeşitli noktalarında bugünlerde tur denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-08-23 16:22:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.