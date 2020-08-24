11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı


Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıka silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu olduğu, cinayeti işleyen Ali E.'nin ise aynı yerde 2009 yılında bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Kaçan cinayet şüphelisi aranıyor.
Olay, saat 23.30 sıralarında Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu'na isabet etti. Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken,  çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ
Öte yandan, cinayet şüphelisi Ali E.'nin 2009 yılında da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.'nin yakını Muzaffer Balcı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2020-08-24 03:18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen ...
Otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
Aydın’da iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı Aydın’ın iki mahallesi 15 gün süre ile karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydın’da iki mahalleye giriş çıkışlar ...
Söke Sanayi Sitesinde araç yangını
YEREL HABERLER Söke Sanayi Sitesinde araç yangını
Kuşadası'nda tur firmalarına koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda tur firmalarına koronavirüs denetimi
Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı İzmir’de bulunan caretta caretta Kuşadası’nda tedavi edildi
YEREL HABERLER Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı İzmir’de ...
Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti
YEREL HABERLER Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti
Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el ...
Nazilli Belediyespor'da testler negatif
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da testler negatif
Kuşadası Körfezi havadan ve denizden denetleniyor
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi havadan ve denizden denetleniyor
Jandarmadan milli parkta korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan milli parkta korona virüs denetimi
Kuşadası’nda Yeni Asri Mezarlıkta düzenleme çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Yeni Asri Mezarlıkta düzenleme çalışması ...
Kuşadası’nda tur araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Kuşadası’nda tur araçlarına sıkı denetim
Başkan Günel kitap fuarına katılan yazarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Günel kitap fuarına katılan yazarlarla buluştu
Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor
YEREL HABERLER Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor
Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor
Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
YEREL HABERLER Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
YEREL HABERLER Tüfekli ve sopalı 'incir' nöbeti
Başkan Günel, mobil ofis aracıyla vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Günel, mobil ofis aracıyla vatandaşın ayağına ...
NAZBOT-1 otobüs terminalini dezenfekte etti
YEREL HABERLER NAZBOT-1 otobüs terminalini dezenfekte etti
Daha yeşil bir Didim için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Didim için çalışmalar sürüyor
Kuşadası Belediyesi “Barış için başkanlar” örgütüne üye oluyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi “Barış için başkanlar” örgütüne ...
Başkan Günel Davutlar'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Günel Davutlar'da incelemelerde bulundu
Osmanbükü'nde yol çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Osmanbükü'nde yol çalışmaları tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X