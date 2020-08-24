Kuşadası’nda bar ve kafelere denetleme

Kuşadası’nda bar, kafe ve eğlence yerleri korona virüs denetimden geçirildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in başkanlık yaptığı denetim ekibi, hafta sonu Kuşadası’ndaki bar, kafe ve eğlence yerlerinde denetimde bulundu. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemleri kontrol edilirken, tüm işyerlerini tek tek ziyaret eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.