Fikri Sağlar, Kuşadası’nda okurlarıyla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’nda KültürTurizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar okurlarıyla buluştu. Deneyimli siyasetçi, sevenleri için ‘Çöküş’ ve ‘Son Çıkış’ isimli kitaplarını imzaladı.

Kuşadası’nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 19 Ağustos’ta kapılarını açan Kuşadası Kitap Fuarı, Ümit Zileli ve Türker Ertürk’ten sonra KültürTurizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar’ı ağırladı. Atatürk Meydanı’nda okurları için Çöküş’ ve ‘Son Çıkış’ isimli kitaplarını imzalayan deneyimli siyasetçiye Kuşadalı edebiyat severler büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası Kitap Fuarı’na katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten KültürTurizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, “Öncelikle böylesine güzel bir fuarı düzenlediği için Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda okurlarımla buluşmak beni çok sevindirdi. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen insanların fuara gelerek kitaplara ilgi göstermesi takdir edilecek bir davranış” diye konuştu.

Türkiye genelinden 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı Kuşadası Kitap Fuarı, 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.



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