Nazilli’de iki aranan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de iki aranan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs kıskıvrak yakalandı.

Nazilli’de iki aranan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda iki şahıs kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aralarında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, yağma, kasten yaralama gibi 16 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna A. A.(57) ile aralarında silahla tehdit, kasten yaralama, çeşitli hırsızlık suçları gibi 5 ayrı suçtan aranması olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.B.’yi (25) yakaladı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üç kuzen hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Üç kuzen hırsızlık yaparken yakalandı
Didim’de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
Buharkent’te Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Buharkent’te Korona virüs denetimi
Başkan Kaya; "İşçilerimizin haklarını ödedik"
YEREL HABERLER Başkan Kaya; "İşçilerimizin haklarını ödedik"
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Nazilli ziyareti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Nazilli ziyareti
ADÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Çetin'in projesine TÜBİTAK'dan destek
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Çetin'in projesine ...
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının ...
Fikri Sağlar, Kuşadası’nda okurlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Fikri Sağlar, Kuşadası’nda okurlarıyla bir araya ...
Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı
Kuşadası’nda bar ve kafelere denetleme
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bar ve kafelere denetleme
Başkan Günel, Fikri Sağlar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Günel, Fikri Sağlar ile buluştu
Aydın'da yapılan körüklü çizmeler, dünyaya pazarlanıyor
YEREL HABERLER Aydın'da yapılan körüklü çizmeler, dünyaya ...
11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER 11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ...
Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen ...
Otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
Aydın’da iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı Aydın’ın iki mahallesi 15 gün süre ile karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydın’da iki mahalleye giriş çıkışlar ...
Söke Sanayi Sitesinde araç yangını
YEREL HABERLER Söke Sanayi Sitesinde araç yangını
Kuşadası'nda tur firmalarına koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda tur firmalarına koronavirüs denetimi
Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı İzmir’de bulunan caretta caretta Kuşadası’nda tedavi edildi
YEREL HABERLER Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı İzmir’de ...
Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti
YEREL HABERLER Potanın efeleri Covid-19 taramasından geçti
Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el ...
Nazilli Belediyespor'da testler negatif
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da testler negatif
Kuşadası Körfezi havadan ve denizden denetleniyor
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi havadan ve denizden denetleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X