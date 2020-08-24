Nazilli’de hijyen çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kurulan ve ilçede bulunan tüm binaları dezenfekte etmek üzere harekete geçen Korona Timi, Ordu Caddesi 2. Etap hijyen çalışmalarına başladı.

Kovid19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana başarılı bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu 35 kişilik ekiple ilçedeki tüm binaları ücretsiz olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Bu haftaki faaliyetlerine Ordu Caddesi’nden başlayan Korona Timi, bugüne kadar 15 bin 634 binayı dezenfekte etti.

“Halkımıza büyük sorumluluk düşüyor”

Hazırlanan program kapsamında her gün yaklaşık 300 binanın dezenfekte edildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte kentimizde virüsün etkilerini en aza indirmek ve pandemi kurallarını en etkin biçimde uygulamak üzere 5 aylık zaman diliminde yoğun ve meşakkatli bir çalışma yürüttük. Gerek sahadaki mevcut personelimize gerekse ekiplerimize canla başla 24 saat esaslı çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların büyük bir titizlikle çalıştığı bu dönemde halkımıza büyük sorumluluk düşüyor. Maske, mesafe ve hijyen kuralları göz ardı edilmediği sürece Nazillimizde vaka sayısı artmadan bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

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