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Başkan Özmeriç, 6 aydır iş yapamayan okul servislerinin sorunlarını dile getirdi “Resmi gazetede yayınlanan karar ertelenmezse 3 eylülde sonra kimse kontak açamaz”

İHA

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yaklaşık 6 aydan bu yana hiç çalışamayan okul servislerinin pandemi döneminde en çok sıkıntıya giren esnaf grubunun başında yer aldığını belirterek sektördeki sıkıtnıların çözümü için başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerden yardım istedi.

Başkan Özmeriç, 6 aydır iş yapamayan okul servislerinin sorunlarını dile getirdi “Resmi gazetede yayınlanan karar ertelenmezse 3 eylülde sonra kimse kontak açamaz”

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yaklaşık 6 aydan bu yana hiç çalışamayan okul servislerinin pandemi döneminde en çok sıkıntıya giren esnaf grubunun başında yer aldığını belirterek sektördeki sıkıtnıların çözümü için başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerden yardım istedi.
27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Eylül 2020’ye ertelenen ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne göre 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren servis araçlarında ‘Koltuklarda üç nokta emniyet kemeri, oturmaya duyarlı sensör tüm koltukları görecek şekilde kamera ve kayıtları en az 30 gün tutabilen cihaz ve içeri gösterebilen beyaz cam ile aynı yönetmeliğin 9 maddesinin F bendinde Mesleki Yeterlilik Belgesi ve rehber personelin lise mezunu olma şartının” yürürlüğe gireceğini belirten Başkan Özmeriç, “Eğer bu yönetmelik şartları ertelenmez ise 04 Eylül günü kontağını açıp çocuklarımızı okula taşıyacak servis bulamayız” dedi.
İlgili yönetmelikte belirtilen ve 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen bu şartların yerine getirilebilmesi için her araçta en az 2025 bin TL arasında ekstra masraf edilmesi gerektiğini kaydeden Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “6 aydır hiçbir iş yapamayan okul servisi yapan esnafımızın sofrasına koyacağı kuru ekmeği ve aracının deposuna koyacağı mazotu nasıl tedarik edeceğini düşünürken istenilen bu şartların içinde bulunduğumuz bu dönemde yerine getirilmesi imkansızdır” diyerek zorunluluk tarihinin ertelenmesini istedi. Aksi durumda okulların açılması ile şartlara uygun servis yapabilecek esnafın da kalmayacağını ifade eden Başkan Özmeriç, bu durum da kayıt dışılığa ve korsanlığa neden olabileceğini belirterek yetkililerin şimdiden Okul Servis Yönetmeliği’nde gerekli düzenleme ve ertelemeyi yapmasını beklediklerini kaydetti.
“Okul servisleri en çok mağdur olanların başında geliyor”
Pandemi nedeniyle örgün eğitimöğretime ara verildiği için 6 aydır okul servislerinin hiçbir iş yapamadan hayatta kalma gayreti içerisinde olduklarının unutulmaması gerektiğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Bu sektörde çalışanlar Mart ayından bu yana 5 kuruş kazanmıyor. Buna karşın kirası, elektriği,suyu, vergisi hatta Bağkur, SGK gibi ödemeleri de devam ediyor. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama okul servisleri bu zorluğu en çok yaşayan sektörlerin başında geldiği için bu sektörün sıkıntısına bir an önce çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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