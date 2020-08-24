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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınarbaşı tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapıyor

İHA

Efelerli vatandaşların dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için uğrak noktalarından biri olan Pınarbaşı Mesire Alanı, Efeler Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle cazibe mekanı olma özelliğine yeniden kavuştu.

Pınarbaşı tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapıyor

Efelerli vatandaşların dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için uğrak noktalarından biri olan Pınarbaşı Mesire Alanı, Efeler Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerle cazibe mekanı olma özelliğine yeniden kavuştu.
Yapılan çevre düzenleme çalışmaları sonrasında güzel doğası ortaya çıkarılan alan, birbiri ardına sahnelenen tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Son olarak Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ünlü oyuncular Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık’ın rol aldığı “İyi, Kötü, Çirkin” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını doğa ile iç içe gerçekleştirilen sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi’nin aylarca gerçekleştirdiği bir dizi çalışmanın ardından estetik bir görünüme kavuşturulan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda birbiri ardına tiyatro gösterileri düzenleniyor. Geçtiğimiz haftalarda sahnelenen “Kavuklu’nun Mesleği” adlı orta oyununa ev sahipliği yapan alan, şimdi de bir yerli komedi oyununu Efeler halkı ile buluşturmak için gün sayıyor. Eray Yasin Işık’ın yazdığı, Ahmet Burak Bacınoğlu’nun yönettiği, İyilik ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı “İyi, Kötü, Çirkin” adlı oyunda ünlü oyuncular Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık rol alıyor.
Efeler Belediyesi tarafından duyurulduktan sonra büyük bir ilgi ile karşılanan oyun, pandemi sebebiyle sınırlı sayıda izleyicinin beğenisine sunulacak. 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da sahneye konulacak gösterinin biletleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
“Pınarbaşı’nı açık hava etkinlik merkezi yaptık”
Şubat ayında “Anadolu Tiyatro Ödülleri” töreninde “Sanat Dostu Belediye Başkanı” seçilen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Pınarbaşı Mesire Alanı’nın kentin geçmişten beri gözde mekânlarından biri olduğunu ve burada yaptıkları geniş çaplı çalışmalarla alanı aynı zamanda bir açık hava etkinlik merkezi haline getirdiklerini ifade etti.
Başkan Atay, “Efelerli vatandaşlarımızla buluşturacak olduğumuz tiyatro oyunumuz için izleyici oturma düzenini sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak hazırlayacağız. Tiyatro oyunumuzun sergileneceği alana tek giriş ve tek çıkış olacak. Efe Masa ekibimiz de alan girişinde ateş ölçümü yapacak ve dezenfektan dağıtacaklar. Umarım Efelerli vatandaşlarımız keyifli bir gün geçirirler” dedi.

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