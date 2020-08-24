Nazilli'den iki transfer

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altındağspor'da 3 yıl önce profesyonel olan Oktay, geçen sezon Afjet Afyonspor formasıyla 2. Lig'de 11 müsabakada görev yaptı. Tamer ise geçen sezon 3. Lig'de 20 maça çıktı. İmza törenine yönetici Erol Karakuş da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-24 17:07:53



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