Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın’da uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. 1023 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 416 kenevir bitkisi, 217,38 gram esrar, 126,51 gram metamfetamin, 1.696 gram kubar esrar, 7,40 gram sentetik kannabinoid, 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklandı 1 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.