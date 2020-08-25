Aydın'da, 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen 22 kaçak göçmen ile Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos 01.15 sıralarında Kuşadası ilçesinde, Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde olan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek lastik bottaki 8 kaçağı kurtardı. Öte yandan ekipler 23 Ağustos 12.50 sıralarında Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan can salları içerisindeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Fırat AKAY

2020-08-25 01:12:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.