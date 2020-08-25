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Pamukta 'Basra böceği' ve 'kırmızı örümcek' tehdidi

DHA

Pamukta 'Basra böceği' ve 'kırmızı örümcek' tehdidi


Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Söke ilçesinde pamuk üretimi yaparak, geçimini sağlayan çiftçiler, 4 yıldan beri ürünlerinde zarara neden olan Basra böceği ve Avrupa kırmızı örümceğine karşı mücadele veriyor. 'Beyaz altın'ın tehdit altında olduğunu belirten çiftçiler, zararlılara çözüm bulunmasını istedi.
Söke'de 400 bin dönüm ekilebilen arazinin 325 bin dönümüne pamuk ekimi yapılıyor. Çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan ve Sökelilerin 'beyaz altın' diye tabir ettikleri pamukta, Basra böceği ve Avrupa kırmızı örümceği nedeniyle zor günler yaşanıyor. Defalarca ilaçlanan pamukta, Basra böceği ve Avrupa kırmızı örümceğinin yok edilmesinde başarılı olamayan çiftçiler, daha etkili ilaç verilmesini istiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın meyve ve sebzelerde kalıntı bıraktığı gerekçesiyle bazı ilaçların 2013 yılında satışının iptal edildiğini belirten çiftçiler, bunların yeniden sadece pamukta kullanılması talebinde bulundu.
'ÜRETİCİLER TEDİRGİN'
Üreticilerin çok tedirgin olduğunu kaydeden Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, "4 yıldan beri ovadaki pamuğu tehdit eden Basra böceği ve Avrupa kırmızı örümceği var. 'Avrupa kırmızı örümceği' denilen örümceği kontrol altına alamıyoruz. Her yıl çoğalıyor. Bu yıl ise 325 bin dönüm arazinin neredeyse her tarafında var. Arazinin belli bir bölgesini tutuyor. Olduğu alandaki pamukları kurutarak yok ediyor. Üzerindeki pamuk kozalarını atıyor. Bunun önlemini alamıyoruz. Basra böceği de pamuk tarlalarımızı tehdit ediyor ancak bizi daha çok Avrupa kırmızı örümceği tedirgin ediyor. Kırmızı örümceği yok edecek ilacın satışlarını bakanlık, 2013 yılında iptal etmişti. Bu ilaçlarının tekrar ruhsatlarının verilerek aynı ilaçları tekrar kullanmamızın sağlanmasını ya da bu örümceği yok edecek başka bir etken maddeli ilaç verilmesini istiyoruz. Zararlılar, 4 yıldan beri ovayı etkisi altına aldı. Üreticiler çok tedirgin. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bunu rapor olarak sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl bunun önlemi alınır. Söke Ovası'nda pamuktan yüksek verim alıyoruz. Dönümde 500 ile 650 kilo pamuk alan üreticiler var. Bu hastalığın olduğu bölgede yüzde 90 zarar ortaya çıkıyor. 500 kilo pamuk alacağın yerde 50 kilo pamuk ancak çıkar" diye konuştu. 
'8 DEFA İLAÇLADIM, ÇARE OLMADI'
Çiftçi Mehmet Yıldırım ise "20 dönüm arazime pamuk ekimi yaptım. Kırmızı örümcekle mücadele ediyoruz. 8 defa ilaçlama yaptım. Hiçbir faydasını göremedik. 20 dönüm yerin 7 dönümü şu an yok oldu. Geçen yıl buradan dönüm başına 500 kilo pamuk aldık. Bu yıl 250 veya 300 kilo bile alamayız" dedi.
Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu de "Aydın genelinde 520 bin dönüm civarında bir alanda pamuk ekiliyor. Bu ekimlerin en çok olduğu Söke'de 300 bin dönüm alanda pamuk yetiştiriliyor. Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde de pamuk var. Diğer ilçelerde ise pamuk ekimi yok denilebilir. Pamukta hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çünkü pamuk çok hassas bir bitki. Mücadelesi zor, emeği yoğun ve bir o kadar da kazancı az olan bir ürün. Pamuk tarlalarındaki Basra böceği ve Avrupa kırmızı örümceği ile mücadele gibi zararlılara karşı çare bulunamadı. Dünyanın en iyi pamuğunu Ege bölgesi üretiyor. Aydın olarak Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 1'ini karşılıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2020-08-25 10:03:46

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