ADÜ Gıda Mühendisliği öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'dan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK 2209A lisans öğrenci projesi kapsamında kabul edildi.
Proje ekibi; Yürütücü Can Dinçer, Yardımcı Araştırmacılar Ceren Eren ve İlayda Sendegül Özkan, halk arasında yara ve yanıklarda sıkça kullanılan sarı kantaron otunun (Hypericum perforatum) etkilerini laboratuvar koşullarında araştıracaklarını belirtti.
Proje danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu, “Pandemi döneminde vazgeçmeyip özveriyle başvurularını evden tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.
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