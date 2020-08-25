Nazilli'de transfer harekatı sürüyor

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi. Son 2 sezondur siyah-beyazlılarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle 1 yılllığına nikah tazeledi. Nazilli Belediyespor son olarak dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-08-25 10:54:55



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