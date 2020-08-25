TÜBİTAK destekli 'Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen-Öğren-Keşfet' Projesi başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatice Özenoğlu, Doç. Dr. Elif Aladağ ve Arş. Gör. Alaattin Arıkan tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programları kapsamında ADÜ ve Aydın Gençlik Merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen 'Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle EğlenÖğrenKeşfet' projesi ADÜ Sosyal Tesisleri'nde başladı.

Proje kapsamında öğretim üyelerinin eğitmen olarak öğrencilere destek sunduğu etkinliklerle öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla bilime olan tutumları geliştirilmeye çalışılıyor. Etkinlikler boyunca öğrencilerin belirlenen çevre, mekan, arkeoloji, gök bilim ve enerji temalarıyla iş birlikçi bir şekilde öğrenmelerine ve özellikle çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerine imkan tanınıyor.

Öğrencilerin, 1318 ve 2025 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleşecek proje boyunca Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan Nysa’ya Aydın Arkeoloji Müzesi’nden ADÜ kütüphanesine farklı mekanlarda alanında uzman eğitmenler aracılığıyla bilgi edinirken aynı zamanda da eğlenmeleri ve keşfetmeleri amaçlanıyor.

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